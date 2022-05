Delcroix is weer voetballer en meteen pákken beter dan Magallán. Waarom zijn volwassen prestatie niet hoeft te verbazen

Er bleek dus 200 procent zekerheid te zijn. Halfweg de topper ging het bordje met nummer drie de lucht in. Kompany riep de gele kaart van Magallán — die hij al vroeg in de match pakte — nog in als alibi voor de wissel. “Magallán deed het goed voor rust, maar als de ref een slechte dag had, kon hij zomaar van het veld gestuurd worden. Daarom bracht ik Hannes in, en die heeft het heel goed gedaan.” Van die uitspraak klopt alleen het laatste deel. Delcroix voetbalde pákken beter dan Magallán, het verschil in de aanwezigheid van De Ketelaere in beide helften zei alles. Dat Delcroix meteen met zoveel zelfvertrouwen en métier tussen de lijnen stond — en geen reactie kreeg in die hamstrings — doet het beste verhopen voor de rest van de play-offs.