Delcroix groeit naar zijn beste niveau na lange revalidatie: “Knieblessure was echt balen”

AnderlechtEn of hij er zin in heeft. Hannes Delcroix (22) wil na maanden blessureleed naar de Conference League. En nadien naar het WK.

De timing kon nauwelijks slechter. In maart bezeerde Hannes Delcroix zich aan de knie. Wat aanvankelijk niet zo erg leek, was dat finaal toch: een operatie was onvermijdbaar. Delcroix stond zo tot de voorbereiding aan de kant, en miste het EK en de play-offs. “Het was echt balen”, aldus Delcroix. “Ik wilde gewoon zo goed mogelijk presteren. Wie weet had ik inderdaad naar het EK gekund… Maar kijk, nu ben ik terug. Mijn niveau kan alleen maar beter worden.”

Volledig scherm © Photo News

Op Anderlecht prijst men zich in elk geval gelukkig dat Delcroix terug is. De Haïtiaanse Antwerpenaar is opbouwend goed en is snel. Tegen Vitesse, dat op de tegenaanval gevaarlijk schijnt te zijn, is dat laatste een troef. “Vitesse heeft veel lopende mensen voorin”, weet Delcroix nog van zijn passage in de Eredivisie bij RKC in 2019-2020. “Toen heb ik van hen verloren met 1-2. Het is een herinnering die ik wil wegspelen. (grijnst) Ik teer op revanche.”

Niet alleen in de Conference League-voorrondes wil Delcroix zich tonen, ook de komende maanden hoopt het nieuwe rugnummer 3 - “Als dat je aangeboden wordt, moet je niet twijfelen” - zijn stempel te drukken. Stiekem droomt hij van het WK in Qatar, hij werd eerder al opgeroepen door Roberto Martínez. “Uiteraard is een WK-selectie een gezonde ambitie”, klinkt het in Delcroix’ entourage. “De Rode Duivels lopen niet dik in de linksvoetige verdedigers, maar Hannes mag en zal niet te ver vooruit kijken. Anderlecht primeert, dan komt de rest vanzelf wel.”

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News