Debutant Verbruggen (18) doorstaat eerste test in doel: “Hebben hem hier maandenlang voor klaargestoomd”

18 jaar, 8 maanden en 14 dagen. Zo oud was de doelman met wie Anderlecht gisteren de topper op Jan Breydel speelde. 't Was van het seizoen 1978-1979 geleden dat de sluitpost van Sporting jonger was (Dirk Vekeman, 18 jaar, 7 maanden en 11 dagen). Om maar te zeggen: de keuze van Kompany was toch wel opvallend, te meer omdat Verbruggen voor gisteren nog nooit een match op het hoogste niveau had gekeept.

Maar als het ergens snel kan gaan, dan wel bij de recordkampioen. Verbruggen arriveerde vorige zomer in Brussel als derde keeper. Na het uitvallen van Hendrik Van Crombrugge schoof hij één rijtje op. Timon Wellenreuther speelde de voorbije maanden alles, tot nu dus. Pijnlijk voor de Duitser.

Wellenreuther toonde dit seizoen goeie, maar ook veel minder goeie dingen. Hij is niet de man die Van Crombrugge op termijn zal opvolgen als eerste keeper, beseffen ze intussen ook wel in het Lotto Park. In de kwaliteiten van Verbruggen is het geloof groter. Tegen Club viel hij allerminst uit de toon. Hij toonde lef en was twee keer kansloos bij de tegengoals.

Kroonjuweel

De Nederlander bevestigde zo het goede dat de voorbije maanden over hem te horen viel op Neerpede. Hij arriveerde vorige zomer bij RSCA, dat amper 300.000 euro (plus bonussen) betaalde aan z'n opleidingsclub NAC Breda.

Een Nederlands medium omschreef hem toen zelfs als “het kroonjuweel” van die club. Bij RSCA liep Verbruggen met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar een oude bekende tegen het lijf. Ten Rouwelaar ging de voorbije maanden intensief met hem aan het werk. Dat zei Kompany ook na de topper.

“We hebben hem hier maandenlang voor klaargestoomd”, aldus de T1. “Er is geen moeilijkere positie om iemand te lanceren, maar achter de schermen hebben we dit goed voorbereid. Ondertussen hebben we ook wel genoeg expertise om jongeren te brengen. Of Bart nu zijn slechtste match ooit of zijn beste match ooit had gespeeld: we zouden sowieso rustig gebleven zijn met hem. Het laatste wat we nu moeten doen, is hem onder druk zetten.”

Nog dit: Verbruggen was niet de enige debutant bij paars-wit. In het absolute slot viel ook verdediger Zeno Debast in. De 17-jarige verdediger verving Cobbaut.

