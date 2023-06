Deal tussen Anderlecht en Kasper Dolberg in stroomversnelling, paars-wit zou 4,5 miljoen op tafel leggen

Anderlecht zet hoog in. De onderhandelingen met OGC Nice over een overgang van de 25-jarige Deense spits Kasper Dolberg zitten in een stroomversnelling. RSCA is op weg naar een overeenkomst met de Fransen voor zo’n 4,5 miljoen euro. Vier jaar geleden verhuisde hij nog voor 20,5 miljoen van Ajax naar Nice.

De inmiddels 25-jarige Dolberg kwam in 2019 voor 20,5 miljoen euro over van Ajax en heeft een contract tot medio 2024 bij Nice. Met elf doelpunten werd hij in zijn eerste seizoen verkozen tot Speler van het Jaar, Nice finishte toen op een vijfde plek in de Ligue 1.

Dolberg kon die lijn nadien niet doortrekken. In de twee daaropvolgende seizoenen maakte hij telkens zes doelpunten. Dit seizoen werd hij twee keer verhuurd door Nice. Eerst aan Sevilla en na de winterstop aan TSG Hoffenheim, ook die uitleenbeurten draaiden uit op een mislukking. Nice ziet geen toekomst meer in de Deense international, aan de Côte d’Azur hoopten ze wel nog tussen de vijf en zeven miljoen te vangen voor Dolberg, maar paars-wit lijkt net onder die vraagprijs te kunnen blijven. Ze zijn op weg naar een deal met Nice voor 4,5 miljoen euro.

Volledig scherm Dolberg, hier in het shirt van Nice. © Photo News

Veertigvoudig Deens international

Mocht Anderlecht erin slagen om Dolberg aan te trekken, zou dat in elk geval een stunt zijn. Dolberg is ook veertigvoudig Deens international en scoorde 11 goals voor z’n land. Paars-wit hoopt dat Dolberg er wat voor voelt om zijn carrière in Brussel te herlanceren. En dat in een vertrouwde omgeving met een pak landgenoten. Brian Riemer als coach en Anders Dreyer als ploegmaat. En natuurlijk Jesper Fredberg en Mikkel Hemmersam als sportieve beleidsbepalers. Afwachten of Anderlecht nog wat extra ‘Danish Dynamite’ kan toevoegen aan z’n kern.

Volledig scherm © Photo News

Anderlecht zet in op Argentijns talent Hezze

Anderlecht denkt in zijn zoektocht naar versterking ook aan middenvelder Santiago Hezze, een 21-jarige Argentijn. Hezze komt uit voor Huracan, een laagvlieger in de Argentijnse Super Liga. Toch is hij in eigen land hoog aangeschreven. Op zijn 21ste speelde hij al 115 wedstrijden voor zijn club, waar hij bovendien aanvoerder is. Vorig jaar werd hij nog gelinkt aan Benfica. De defensieve middenvelder is daarnaast U23-international van zijn land. Aan Hezze hangt wel een stevig prijskaartje van zo’n 7 miljoen euro vast. Anderlecht zou al in onderhandeling zijn met Huracan. (BFA, KDZ)

Volledig scherm Stef Peeters. © Photo News