De deal is rond: Gouden Schoen Lior Refaelov tekent voor twee jaar bij Anderlecht

RSC AnderlechtGeen ommekeer meer. Lior Refaelov tekent vandaag een tweejarig contract bij Anderlecht. Van een mooi verjaardagscadeau gesproken: de Israëli wordt net vandaag 35 jaar. Refaelov was het voorbije weekend op Neerpede om de laatste details af te ronden. Bij Antwerp, waar de aanvaller vandaag gewoon meetraint, dreigt de Gouden Schoen de rest van het seizoen in de B-kern verzeild te geraken.

Zo een bezoekje blijft niet onder de radar. Toevallige passanten zagen hoe Lior Refaelov afgelopen zaterdag zijn opwachting maakte op Neerpede, het oefencomplex van Anderlecht. De Gouden Schoen van Antwerp was op Anderlecht om te onderhandelen over dat contract van twee seizoenen. In de tweede helft van de voorbije week was een akkoord al dichtbij en die gesprekken kregen zaterdag een positief vervolg. Vandaag komt het ook tot een getekende overeenkomst van twee jaar tussen Refaelov en Anderlecht.

Vincent Kompany en Peter Verbeke - de sportief directeur werkte bij Club al samen met Refaelov - zien in de Israëliër de ideale aanwinst. Niet alleen is hij in de Pro League en in Europa een meerwaardespeler, ook is hij een ervaren professional die de jongeren perfect kan begeleiden. Op RSCA kan men ‘Rafa’ geen basisplaats garanderen, maar in principe zal hij op zijn leeftijd de gedroomde balans vinden tussen voetballen en af en toe rusten.

Het verleden van Refaelov bij Club Brugge zou geen problemen mogen opleveren. Hij heeft zich immers nooit provocerend uitgelaten richting de paars-witte achterban, zoals bijvoorbeeld Defour dat voor zijn passage bij Anderlecht wel gedaan had, met alle polemiek als gevolg.

Er zijn supporters die bedenkingen hebben bij de nakende overgang van Refaelov. Gaat hij de jongeren niet blokkeren? Is hij niet te oud? Wat als hij op de bank belandt? Bij Anderlecht denkt men evenwel eerder aan de troeven die hierboven vermeld staan. En ook al hecht het huidige management geen belang aan prestigetransfers, dit is er eentje. Per slot van rekening gaat het om de regerende Gouden Schoen, dit seizoen al goed voor 14 goals en 12 assists.

Nog een kritische noot bij sommige fans: is Rafa niet te duur? Gefluisterd wordt dat dat nog zou meevallen. Het kan ook niet anders: RSCA kan zich geen wurgcontracten veroorloven.

Hoe je het draait of keert, Anderlecht deelt ook een tik uit aan een rechtstreekse concurrent voor de tweede plek. Antwerp wilde Refaelov houden, deed hem een voorstel, maar vist dus achter het net. Dat is vooral te wijten aan de onduidelijkheid op de Bosuil. Blijft Vercauteren aan als coach? Wat doet D’Onofrio? Refaelov wilde klaarheid én een overeenkomst voor twee jaar, maar bij Antwerp leek het bij één extra seizoen te blijven.

Het is nu maar de vraag wat Antwerp zal doen met Refaelov. Eerder verwees het Simen Juklerød naar de B-kern omdat hij straks naar Racing Genk trekt. Als Antwerp consequent is, wacht Refaelov hetzelfde lot, hoe belangrijk hij ook is. Antwerp speelt nog twee keer tegen Anderlecht, het professionalisme van Rafa ten spijt lijkt het vanuit alle partijen onverstandig om de aanvallende middenvelder in die onderlinge confrontaties op te stellen.

Bij de betrokkenen was er gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. VTM-analist Gilles De Bilde vindt de overgang alvast een goeie zaak voor paars-wit: “Refaelov kan de jonkies van Anderlecht heel wat bijbrengen.”

