Cruciale matchen volgen elkaar in sneltempo op voor Kompany en Anderlecht: “Niet de indruk dat mijn groep nerveus is”

Anderlecht‘t Wordt andermaal een cruciale match voor Anderlecht, het thuisduel van zondag tegen KV Mechelen. In de strijd om play-off 1 kan RSCA elk punt gebruiken. Maar Kompany heeft niet het gevoel dat z’n groep daar extra druk voor voelt, zo zegt hij. “Er zit een gezonde dosis naïviteit in de groep. Gelukkig.”

Anderlecht heeft weer wat meer zuurstof na de zeges tegen Standard en Cercle Brugge. Maar moet paars-wit de komende vijf matchen wel nog een ticket play-off 1 zien te pakken. Zondag ontvangt RSCA KV Mechelen en Malinwa krijgt lof van de voormalige Rode Duivel.

“We maken uiteraard de analyse van onze tegenstanders en KV Mechelen is een leuke ploeg om naar te kijken”, aldus Kompany. “‘t Is nog niet veel gebeurd dit seizoen, maar tegen hen pakten we op de eerste speeldag méér dan we verdienden (het werd toen 2-2, red.).”

Quote Hun trainer is ook toen het moeilijker liep blijven vasthouden aan zijn principes. Chapeau daarvoor. Vincent Kompany over KV Mechelen

Toch kende KV Mechelen nadien een paar lastige maanden. “Dat verbaasde me wel na die wedstrijd", gaf Kompany toe. “Ze spelen goed, met hoge druk. Hun trainer (Wouter Vrancken, red.) is ook toen het moeilijker liep blijven vasthouden aan zijn principes - chapeau daarvoor. Ik denk dat KV Mechelen nu weer is waar het thuishoort: verwikkeld in de strijd om een play-offticket.”

Mooie woorden, maar zondag kan Anderlecht opnieuw enkel tevreden zijn met een zege. Zeker op eigen veld. Er zit nog altijd druk op de ketel, maar Kompany heeft niet de indruk dat zijn groep nerveus wordt. “Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat we een gezonde dosis naïviteit in deze groep hebben. De kern is vrij breed, maar wel zeer jong. De spelers willen vooral tonen hoe goed ze kunnen voetballen, ook als er druk is. Daarom heb ik er op dat vlak ook vertrouwen in.”

Delcroix?

Achter de naam van Hannes Delcroix staan nog vraagtekens richting zondag. De centrale verdediger blesseerde zich op Sclessin en miste ook al de bekermatch tegen Cercle. “We zien wel wanneer hij helemaal klaar is. Is dat niet dit weekend, dan maar volgende week. Zijn blessure is sowieso niet zo erg als gevreesd en dat is het allerbelangrijkste.”

Ondertussen is de ziekenboeg wel bijna leeg. Enkel Hendrik Van Crombrugge is nog langer out. “Een goeie zaak, maar tegelijk hebben we ook al de nodige pech gehad. Met corona, maar ook met langere blessures. Van Crombrugge, Trebel, Verschaeren, Cobbaut: zij hadden ons de voorbije maanden goed kunnen helpen. Maar het klopt dat onze ziekenboeg nu bijna leeg is, ja. We proberen op vlak van blessuers super attent te zijn, ook in onze rekrutering. Maar ik ga er geen te grote uitspraken over doen, want voor je het weet keert de situatie opnieuw. (lacht). Tot zondag, jongens.”

