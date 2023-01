Coucke die 5 miljoen extra moest betalen en ‘vindersloon’ voor topmakelaar: het grote gesjoemel bij Anderlecht

Volgens het federaal parket is Marc Coucke opgelicht bij de verkoop van RSC Anderlecht in 2017. De voormalige top van de club ontkent in alle talen, maar ex-topman Herman Van Holsbeeck gaf de fraude wel toe aan de speurders. Zo zat het paars-witte spinnenweb in elkaar.