Coucke die 5 miljoen extra moest betalen en de ‘vindersloon’ voor topmakelaar: het grote gesjoemel bij Anderlecht

Celebrities Emilia Clarke weigert te kijken naar ‘House of the Dragon’: “Het is té raar”

De spin-off ‘House of the Dragon’ is een schot in de roos. Na amper één aflevering kreeg de prequel al groen licht voor een tweede seizoen én begin januari ging deze nog aan de haal met een Golden Globe voor ‘beste dramaserie’. Iedereen lijkt wel fan van de reeks over de Targaryens... behalve Daenerys Targaryen, oftewel Emilia Clarke (36), zélf. Aan ‘Variety’ biecht ze op dat ze de reeks bewust heeft vermeden.

23 januari