Coronagolf bij RSCA-speelsters: match tegen Club Brugge gaat niet door

Brute pech in het Lotto Park. Daar waren er festiviteiten voorzien om morgen de RSCA Ladies in de bloemetjes te zetten - de dames hebben zich tot kampioen gekroond -, maar dat kan allemaal niet doorgaan. Er zijn liefst negen spelers besmet met het coronavirus - en dat worden er wellicht nog meer, waardoor de partij tegen Club Brugge uitgesteld is. Ook de laatste speeldag is voor Anderlecht in gevaar. Het valt af te wachten of de duels nog kunnen ingehaald worden.