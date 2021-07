Congolees Isaac Tshibangu tekent voor drie jaar bij Anderlecht

Tshibangu kreeg zijn opleiding bij FC Lokolo Moto en de US Dragons Bilima. Op zestienjarige leeftijd trok hij naar Lumumbashi om er bij TP Mazembe te gaan spelen. In twee seizoenen tijd ontpopte Tshibangu zich tot een belangrijke pion in de aanval van de Congolese club. Met zijn explosieve speelstijl en snelheid werd hij een vaste waarde op de flanken of centraal op het middenveld. Hij scoorde er negen doelpunten en leverde vier assists af in 44 wedstrijden. Hij speelde bovendien ook vijf wedstrijden in de Champions League van de CAF, waarin hij één keer tot scoren kwam. Zijn sterke prestaties leverden hem een eerste nationale selectie voor Les Léopards op op zestienjarige leeftijd.