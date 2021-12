Christian Kouamé, het zonnetje in huis bij Anderlecht: “Sinds mijn 15de heb ik geleerd wat het is om alleen te zijn”

AnderlechtVergeef ons de vele ‘(lacht)’-aanduidingen in dit interview. Weinig glimlachen zo aanstekelijk als die van Christian Kouamé (24). Een gesprek over voetbal en het leven met het zonnetje in het Anderlecht-huis. “Racisten? ‘Je m’en fous’.”