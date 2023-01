CEO Fredberg zet tabula rasa verder: einde verhaal voor Peter Verbeke bij Anderlecht

Terwijl Verbeke thuiszat ging voorzitter Wouter Vandenhaute op zoek naar de nodige versterking voor de sportieve cel. Vandenhaute kwam uit bij de Deen Jesper Fredberg. Midden november kondigde Anderlecht van de nieuwe ‘CEO of Sports’ aan. Fredberg kreeg de volledige eindverantwoordelijkheid voor alles wat met het sportieve te maken had. In één adem kondigde paars-wit aan dat dat Kenneth Bornauw voortaan CEO Non-Sports zou worden. Op de voorstelling van Fredberg maakte Vandenhaute duidelijk dat het voor hem altijd de bedoeling was dat Verbeke zou terugkeren in het dagelijks bestuur van Anderlecht. Verbeke zelf had ook hard gewerkt om terug te keren bij de club van zijn hart. Alleen bleef het al die tijd onduidelijk in welke functie dat dan zou zijn. Wat blijft er nog over als je al twee CEO’s in dienst hebt? Niets, zo blijkt nu. Er is geen plaats meer voor Verbeke in het organigram van paars-wit. Even werd gesuggereerd dat Verbeke nauw zou kunnen samenwerken met Jean Kindermans om de jeugdopleiding op Neerpede de moderniseren, maar die geruchten werden snel de kop ingedrukt. Het was voor Verbeke nooit de bedoeling om Kindermans op te volgen.