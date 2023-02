Brian Riemer overschouwt de mercato van Anderlecht: “Toffolo? Dat ligt aan extreem onprofessionalisme van Nottingham Forest”

Natuurlijk ging het op de persconferentie daags voor de match tegen KV Oostende vooral over de mercato, en die chaotische 31 januari. Anderlecht greep naast een linksachter, en kwam pas in laatste instantie met een spits op de proppen. Islam Slimani. Wat hij Anderlecht kan bijbrengen? “Islam is een grote, sterke kerel. Ik ben zeer blij met zijn komst. We kennen hem goed. Hij heeft kwaliteiten die we op die positie nog wat misten, dus hij is een goeie aanvulling. Je kan hem in z'n voet aanspelen, en dat geeft ons de mogelijkheid om op te schuiven. En hij zorgt voor présence in de zestien. Hij is beschikbaar tegen Oostende. (grijnst) Maar hij trainde vandaag pas voor het eerst mee, dus starten is na amper één training met het team niet aan de orde.” Benito Raman is er na z'n rode kaart niet bij in Oostende.

Anderlecht greep naast linksachter Harry Toffolo. Een deal die zo goed als rond leek, werd in laatste instantie afgeblazen door Nottingham Forest. “Ik was heel verrast. Da’s het stomme aan deze mercato. Om 11u was er nog een deal. Door - naar mijn mening - extreem onprofessionalisme van die club werd Harry teruggehaald. Het is een lastige situatie voor Jesper (Fredberg, red.) en de scouts, want wij belanden in een lastig parket. In voetbal is een deal soms blijkbaar niet voldoende.”

“Of ik dan niet helemaal tevreden ben over deze transferperiode? Jesper startte pas op 1 januari bij RSCA, vergeet dat niet. Z’n eerste taak was het ‘opkuisen’ van de spelerskern. De spelers die hier niet wilden zijn, of niet hoorden te zijn, moesten eruit. Hij is daar knap in geslaagd. Nu hebben we een team uitgebouwd van jongens die in het project van Anderlecht geloven. Natuurlijk is er een reden dat we pas elfde staan, daarom wilden we de kern versterken. We zijn een club die veel geloof hecht in de jeugd, en nu is het aan Neerpede om dat potentieel te tonen.”

Tot slot nog een woordje over de wedstrijd van morgenavond tegen KV Oostende, de voorlaatste in de stand. “We bekijken het match per match. Oostende wil ook winnen. ‘t Is een team dat hoog druk zet en daar veel risico in neemt, waardoor ze ook ruimte in hun rug laten. Ze winnen zo wel het meeste ballen op de andere speelhelft. We gaan naar daar voor een resultaat, en we reizen met vertrouwen af na een goeie trainingsweek en een aardige prestatie tegen Antwerp.”

