Brian Riemer op eerste persconferentie als Anderlecht-coach: “Sta aan het begin van fantastisch avontuur”

KIJK. De eerste officiele persconferentie van Brian Riemer als Anderlecht-coach

Het telefoontje was onverwacht. Maar lang getwijfeld heeft Brian Riemer niet toen zijn Deense landgenoot Jesper Fredberg hem de vraag stelde om coach van Anderlecht te worden. “Had je mij dit vijf jaar geleden gezegd, dan had ik je niet geloofd”, zei Riemer. “Ik ben opgegroeid in de jaren 80', toen Anderlecht een grote naam was in het Europese voetbal. Met namen als Morten Olsen en Per Frimann zijn er straffe Deense spelers gepasseerd. Voor mij is Anderlecht nog steeds de grootste club in België.”

Voor Riemer is het de eerste keer dat hij aan de slag gaat als coach van een A-elftal, bij Brentford was hij vier en een half jaar assistent-trainer. Voordien was hij lang actief binnen de jeugdopleiding van FC Kopenhagen. “Ik heb in die periode ook aanbiedingen gehad om elders hoofdcoach te worden, maar die waren minder interessant. Bij mij heeft het altijd om het project gedraaid, dat was belangrijker dan mijn ambitie om hoofdcoach te worden. Hier vind ik het juiste project. Ik wil talent ontwikkelen en laten floreren. En het talent ís er, dat heb ik in de korte periode die ik hier ben gezien.”

KIJK. Fredberg: “Willen eerst iedereen een faire kans geven”

Riemer reisde na zijn aanstelling vorige week meteen door naar Kreta waar de groep op oefenstage was. “Dit is een zeer getalenteerde groep, ik ben ervan overtuigd dat ik ze nog beter kan maken.” Op korte én op lange termijn. Riemer is een coach die veel eist van zijn spelers, dat zagen we meteen in zijn eerste wedstrijd tegen Panetolikos op stage in Kreta. “Niet alles kan perfect zijn na een paar trainingssessies. We moeten de juiste balans vinden tussen beter worden als groep en resultaten boeken. Maar ik wil altijd een Anderlecht zien dat met een gezonde agressiviteit op het veld komt. Een team dat sterk is aan de bal en dominant wil voetballen. Als we ons de manier waarop ik wil spelen snel eigen kunnen maken, hoop ik dat de resultaten snel zullen volgen.”

Of dat in de wintermercato gepaard gaat met de komst van een aantal nieuwkomers valt nog af te wachten. “Als je de juiste spelers wilt halen kost dat héél veel geld”, zei Riemer. “Talent kun je vormen, zo werk ik het liefst. Ik vind dat belangrijker dan de markt op te gaan en spelers te kopen.”

KIJK. Riemer: “Ik geloof sterk in deze ploeg”

