Brian Riemer heeft veel lof voor Yari Verschaeren: “Hij is onze Modric”

In de competitie is een plekje in play-off 2 het hoogst haalbare. Europees mag Anderlecht blijven dromen van meer. Anderlecht voetbalde degelijk tegen Ludogorets, maar toonde zich ijzersterk in de strafschoppenreeks. Anderlecht schaart zich zo bij de laatste zestien van de Conference League. Het was een breedlachende Brian Riemer die de pers na de wedstrijd te woord stond. “Ik ben dolgelukkig”, zei de Deen. “Sinds mijn komst heeft de ploeg zó hard gewerkt, nu krijgen ze daar ook eens iets voor terug. Dat geldt ook voor de fans. Hun impact op ons project is groot. In een seizoen waarin ze nog niet veel konden juichen, is dit geweldig.”