Benito Raman over zijn transfer naar Anderlecht: “Familiale omstandigheden hebben terugkeer versneld”

ANDERLECHTBenito Raman heeft zijn rekening in België geopend, al leverde het Anderlecht slechts een punt op bij Eupen . Raman ziet dat zijn nieuwe ploeg nog offensief werk voor de boeg heeft en daar tijd voor nodig zal hebben. “Maar tijd is er natuurlijk niet.”

Gemengde gevoelens bij Benito Raman na het 1-1-gelijkspel van Anderlecht in Eupen. “Altijd leuk om te scoren na lange tijd weg te zijn geweest.” Maar blij, dat was hij niet meteen. “We behielden de hele wedstrijd de controle, Eupen creëerde buiten die twee ballen op de lat ook niks. Het is duidelijk dat we offensief nog werk hebben. Ikzelf moet ook nog naar mijn beste vorm groeien, die mag je binnen twee à drie weken verwachten. De automatismen erin slijpen zal tijd vragen. Maar tijd is er natuurlijk niet.”

Inderdaad. Anderlecht speelt komende donderdag al de cruciale Europese verplaatsing bij het Albanese Laçi. Met één op zes de eerste Europese match in bijna drie jaar aanvatten, lekker is het niet. “Maar twijfels zijn er absoluut niet”, aldus Raman. “Het belangrijkste is wat er op het veld gebeurt. Al de rest erbuiten interesseert mij niet. Wij moeten geloven in onszelf en donderdag gewoon heel efficiënt zijn.”

Uiteraard kreeg Raman ook vragen over zijn terugkeer naar België. Zijn transfer naar Anderlecht was er vooral één om familiale redenen. “Ik was heel gelukkig in Duitsland, maar er zijn familiale zaken gebeurd die mijn terugkeer vergemakkelijkt hebben. Mocht dat niet gebeurd zijn, was ik wellicht nog wat langer in het buitenland gebleven. Ik was op zoek naar iets anders, en toen was Anderlecht daar. Dan is het heel snel gegaan.”

