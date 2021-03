Beker vooral financieel van cruciaal belang voor Anderlecht: “Er liggen twee plannen op tafel”

Anderlecht Is de Anderlecht-trein nu echt vertrokken? Niet zeker, want de klas van Kompany is een rollercoas­ter

9 februari De enige constante bij Anderlecht is dat er geen constante is. Paars-wit blijft de pieken en de dalen afwisselen, het lijkt wel een rollercoaster. Is de trein na de referentiematch op Genk eindelijk vertrokken? De film van het seizoen bewijst: garanties zijn er niet.