Bedrijf van Wouter Vandenhaute en Sporza-anker Catherine Van Eylen factureert volgens ‘Humo’ jaarlijks 500.000 euro aan Anderlecht

Anderlecht grijpt nog naast Harry Toffolo: linksback mag Nottingham Forest toch niet verlaten

De transfer van Harry Toffolo, een 27-jarige Engelsman, naar Anderlecht is afgeketst. De linksachter volgde de partij tegen Antwerp in het Lotto Park zondag en werd gisteren gespot in het Lotto Park om er (uitstekende) medische testen af te leggen, maar vandaag volgde slecht nieuws voor paars-wit.

31 januari