Assistent-coach Veldman vertrekt definitief bij Anderlecht

Anderlecht zal het seizoen 2023-2024 met een vernieuwde technische staf aanvatten. Voor Robin Veldman is er zoals eerder al gemeld geen plaats meer. Paars-wit kondigt zijn vertrek nu officieel aan. De Nederlander sprong afgelopen seizoen nog in als interim-coach en nam de rol op als assistent-trainer onder Brian Riemer. Zijn contract liep nog tot 2024.

De invulling van Anderlechts’ technische staf is bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet compleet. Voor Robin Veldman is er alvast geen plaats meer. Veldman had nog een contract tot 2024 op Neerpede en krijgt een ontslagvergoeding mee.

Robin Veldman kwam in de zomer van 2021 over van het opleidingscentrum van Ajax. Bij paars-wit focuste hij zich in eerste instantie op de beloften. Hij begeleidde de RSCA Futures in hun eerste jaar in de Challenger Pro League. In oktober 2022 stond de Nederlander als interim-coach ook even de leiding van de eerste ploeg. Toen Brian Riemer benoemd werd als nieuwe hoofdcoach, werd Veldman assistent-coach van het eerste elftal.

Moeilijke beslissing

“De club is sinds januari een nieuwe weg ingeslagen”, legde CEO Sports Jesper Fredberg uit. “Bij zo’n proces horen ook soms moeilijke beslissingen. Na enkele gesprekken met Robin aan het einde van dit seizoen, hebben we beslist om de samenwerking niet verder te zetten. Dat neemt niet weg dat we Robin’s inzet altijd gewaardeerd hebben, we wensen hem dan ook het allerbeste voor de toekomst.” Veldman zelf gaf ook een korte reactie. “Ik wil alle supporters, collega’s en spelers bedanken voor een mooie periode bij RSC Anderlecht. Het werken met de grote talenten van deze club was een voorrecht en dat zal ik altijd blijven koesteren.”

Op de aankondiging van de nieuwe keeperstrainer is het nog even wachten. Na het afhaken van de Spanjaard Javier Melchor is Anderlecht nog steeds op zoek naar een vervanger. Anderlecht denkt aan ex-doelman Silvio Proto, maar bewandelt ook nog een aantal alternatieve pistes.

Volledig scherm Silvio Proto als keeperstrainer in eigen school. © RV

KIJK. Anderlecht-spelers melden zich op Neerpede

Anderlecht is donderdag al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Mét een nieuwe physical coach, maar zonder z’n internationals en zonder keeperstrainer.

Het voelde een beetje als een eerste schooldag op Neerpede. De spelers. Exact één maand en 17 dagen na hun laatste wedstrijd tegen KV Mechelen - op 23 april - en exact één maand en 23 dagen voor hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen - wellicht op zondag 30 juli - is de kern van Anderlecht aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen.

De spelersgroep werd in twee groepen verdeeld. Eén deel werd in het Universitair Ziekenhuis van Gent voor medische testen. De andere groep verzamelde op Neerpede en mocht de geur van het nieuwe gras al eens opsnuiven. Onder het goedkeurend oog van coach Brian Riemer en de nieuwe performance coach, Dries Bloemen. Voor de 32-jarige Limburger die overkomt van RWDM was het zijn eerste echte werkdag bij z’n nieuwe club. Een aantal spelers van de A-kern zoals Van Crombrugge, Amuzu, Sardella, Stroeykens en Delcroix werden aangevuld met een pak spelers van de RSCA Futures.

Ook Yari Verschaeren tekende present op Neerpede. Hij revalideert nog steeds van z’n kruisbandblessure en zal blij zijn weer een paar bekende gezichten te zien. De paars-witte internationals zoals Vertonghen, Debast, Verbruggen, Diawara, Ashimeru, Angulo, Murillo en Slimani sluiten aan na hun internationale verplichtingen. Al ziet het er op dit moment niet naar uit dat Anderlecht en Slimani nog tot een akkoord voor een nieuwe verbintenis zullen komen.

Volledig scherm Islam Slimani lijkt niet naar het Lotto Park terug te komen. © BELGA

Nog dit: CEO Sports Jesper Fredberg en voorzitter Wouter Vandenhaute waren de afgelopen dagen in Praag, op uitnodiging van Uefa. De Europese voetbalbond nodigde een delegatie van alle kwartfinalisten van de Conference League uit om de finale tussen West Ham en Fiorentina live bij te wonen. Paars-wit sneuvelde in de kwartfinale tegen AZ Alkmaar.

Anderlecht vindt akkoord met Joma: kledingsponsor verlengt voor drie seizoenen

Kledingfabrikant Joma zal ook voor de komende drie seizoenen de shirts van Anderlecht leveren. Het aflopende contract is vandaag met drie seizoenen verlengd. Joma is al sinds 2018 de kledingsponsor van Anderlecht. Ondanks het sportieve rampseizoen van paars-wit deed de fanshop gouden zaken. Zo werden er meer dan 20.000 Anderlecht-shirts verkocht. Op seizoensbasis verkocht Anderlecht nooit eerder zoveel shirts dan afgelopen jaar. Meteen een van de hoofdredenen waarom Anderlecht en Joma ook de komende drie seizoenen met elkaar in zee gaan. Dit seizoen wordt het tweede en derde shirt al eind juni voorgesteld. De club heeft beslist om het eerste shirt, waarin RSC Anderlecht thuis zal spelen, pas te onthullen net voor de start van het nieuwe seizoen.

Een akkoord met hoofdsponsor Nationale Loterij is er nog niet, maar die onderhandelingen zitten in een afrondende fase. (KDZ)

