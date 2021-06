Arsenal wil Sambi Lokonga, Anderlecht weigert eerste miljoenenbod

AnderlechtMeer dan vijftien miljoen euro, bonussen inclusief. Dat had Arsenal veil voor Albert Sambi Lokonga (21), maar Anderlecht weigerde. Een vertrek is evenwel niet tegen te houden. Een stand van zaken.

Het ziet ernaar uit dat Albert Sambi Lokonga zijn laatste prestaties in paars en wit geleverd heeft. Het is de wens van de speler om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst. En die ziet de Luikenaar niet langer in het Lotto Park: intern heeft Sambi Lokonga aangegeven hogerop te willen, Anderlecht is bereid mee te werken. Althans, aan de juiste financiële voorwaarden...

Die cijfertjes waren niet aanwezig in de eerste concrete aanbieding die in de mailbox van Peter Verbeke en Wouter Vandenhaute belandde. Arsenal legde een bod neer van, volgens Engelse bronnen, meer dan vijftien miljoen euro, bonussen inclusief, maar het is onduidelijk hoe hoog het basisbedrag was en hoe (on)waarschijnlijk de extra’s waren. Anderlecht droomt van een gegarandeerde som van minstens twintig miljoen euro en weigerde dan ook. Des te meer omdat Arsenal niet de enige geïnteresseerde is. Er is ook belangstelling uit Duitsland en Frankrijk. Komt het tot een strijd onder de verschillende gegadigden, dan zal de prijs stijgen.

Volledig scherm Albert Sambi Lokonga. © Photo News

Middenvelders vertrekken

Het njet van Anderlecht betekent allerminst dat het de intentie van Anderlecht is om Sambi Lokonga te houden. Op Neerpede beseft men dat een transfer onafwendbaar is, maar de recordkampioen zal zich daarom niet makkelijk laten overhalen. Anderlecht zal de speler niet gijzelen, het verwacht alleen dat de biedingen marktconform zijn - per slot van rekening is Sambi Lokonga één van de meest beloftevolle jongens van België en trainde hij al bij de Rode Duivels. Wil Arsenal Sambi Lokonga echt - en da’s het geval -, dan moet het met Anderlecht om tafel gaan zitten om een akkoord te vinden. RSCA zal zich dan constructief gedragen.

De scouts van Arsenal zien Sambi Lokonga, die als aanvoerder sterke play-offs afwerkte, als een ideale versterking om de as op te frissen: een dynamische, technisch onderlegde pion met progressiemarge. Het jonge en kneedbare talent waar coach Mikel Arteta, tot anderhalf jaar geleden de assistent van Guardiola bij Manchester City, mee wil samenwerken.

Volledig scherm Mikel Arteta. © EPA

Zijn elftal kan gerust bijkomende middenvelders gebruiken. Vaste waarde Granit Xhaka verhuist wellicht voor 18 tot 20 miljoen naar AS Roma, op advies van José Mourinho. Dani Ceballos en Martin Ødegaard keerden terug naar Real Madrid na een uitleenbeurt. Mattéo Guendouzi mag beschikken.

Sambi Lokonga zou bij Arsenal de concurrentie moeten aangaan met Thomas Partey en met een andere middenvelder die Arteta er nog bij wil – Ruben Neves (Wolves) is één van die opties. De international kan de tweede Belg bij Arsenal worden. Thomas Vermaelen speelde tussen 2009 en 2014 vijf jaar in het Emirates Stadium. Hij groeide er uit tot aanvoerder.

Arsenal is de laatste jaren afgegleden. De ooit succesvolle club moeit zich niet meer in het titeldebat. Dit seizoen eindigden de Gunners pas als achtste. Voor het eerst in vijfentwintig jaar kwalificeerde het zich niet voor een Europese competitie. Mocht Sambi Lokonga de overstap naar Londen maken, dan zal hij dus nog minstens één jaar moeten wachten op zijn eerste basisplek in Europa.

Bij Anderlecht en bij Arsenal wil er niemand commentaar kwijt over dit dossier.

Volledig scherm Sambi Lokonga bij de Rode Duivels. © Photo News