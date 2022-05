Arnstad tot 2025 bij Anderlecht - Kouamé neemt afscheid van fans

Anderlecht Guillaume Gillet straks met beloften Anderlecht in 1B?

Keert Guillaume Gillet (38) na zes jaar terug naar Anderlecht? De kans bestaat dat hij volgend seizoen uitkomt in 1B met de beloften van Anderlecht. Bij de integratie van de beloftenteams in 1B is overeengekomen dat er twee spelers ouder dan 30 jaar mogen aantreden, op voorwaarde dat ze niet in actie komen met de A-ploeg. De gesprekken tussen Anderlecht en Gillet lopen en hij heeft ook een aanbod op zak, maar een akkoord is er nog niet. Van een eventuele duobaan speler-assistent-coach is op dit moment geen sprake. Al zou Gillet met zijn ervaring wel een belangrijke rol op zich nemen in de kleedkamer en op het veld.

3 mei