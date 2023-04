“Armetierig niveau van Anderlecht”: in Nederland zijn ze niet bepaald onder de indruk van paars-wit

Uiteraard vreugde bij Anderlecht na de 2-0-zege tegen AZ in de Conference League. Maar in Nederland zijn ze niet bepaald onder de indruk van de Brusselse prestatie. Het gaat er zelfs vrij fors aan toe. De Telegraaf: “AZ moet zich diep schamen gezien het armetierige niveau van de opponent.”

KIJK. Vertonghen: “We zijn nog niet klaar met AZ”

“Voor die nederlaag moet AZ zich diep schamen”, schrijft De Telegraaf. “Niet alleen vanwege het onthutsend zwakke spel in het Astridpark, maar ook gezien het armetierige niveau van de opponent. Jansen (coach van AZ, red.) gaf een dag voor de wedstrijd nog hoog op over Anderlecht, maar dat sloeg helemaal nergens op. Paars-wit staat niet zomaar negende in de Belgische competitie.

“AZ kon steeds meer inbrengen tegen de defensie van Anderlecht, waar ex-Ajacied Jan Vertonghen de boel bij elkaar houdt. De kapitein van paars-wit, één van de twee Belgen in het basiselftal van de ploeg van Brian Riemer, bleef met zijn 36ste verjaardag op komst overeind, zij het dat het begint te piepen en kraken bij Vertonghen. Maar het lage tempo waarin de Alkmaarders speelden, zal Vertonghen zelfs op zijn vijftigste niet verontrusten.“

“Natuurlijk is AZ over een week niet volstrekt kansloos om alsnog de laatste vier te bereiken. Maar er is veel meer lef, pit en kwaliteit voor nodig om Bart Verbruggen, de Oranje-doelman die al vijfmaal op rij de nul hield, en zijn paars-witte ploeggenoten te verontrusten.”

Volledig scherm Bart Verbruggen. © Photo News

Ook De Volkskrant was niet onder de indruk van de Belgische recordkampioen. “Niet alles is verloren, want Anderlecht is bepaald geen wonderploeg. Minimaal tweemaal scoren in Alkmaar. Dat kan best. AZ bleef met name voor de rust ver verwijderd van het niveau dat de ploeg kan halen, het niveau dat nodig is om de halve finales te bereiken ten koste van de Belgische middenmoter, want meer is Anderlecht niet.”

“Anderlecht-AZ. Qua naam was dat sowieso een uitgemaakte zaak voor Anderlecht, de roemruchte club uit België, met al zijn titels en successen, vooral uit de tijd dat het Belgische clubvoetbal nog een trekker was voor internationale topspelers. Jan Mulder kan nog steeds lyrisch vertellen over zijn tijd in Brussel, in dampende romantische volzinnen. Maar de tijden zijn veranderd. Anderlecht is zelfs in België overvleugeld en staat negende in de competitie, al was in de Conference League onder meer Villarreal uitgeschakeld.”

Volledig scherm Jordy Clasie. © ANP

“Tegen Anderlecht, de huidige nummer negen van België, moest het vertrouwen bij AZ herwonnen worden”, opent Trouw. “De Brusselse ploeg mag een topclub in verval genoemd worden. In weinig doet de huidige selectie nog herinneren aan de Belgische grootmacht die 34 keer landskampioen werd en in de jaren zeventig en tachtig triomfeerde in Europa.”

“Was Anderlecht dan zoveel beter in de eerste kwartfinale? Nee, dat kon toch niet worden gezegd. De Brusselse ploeg was vooral slimmer, efficiënter. Het heeft daar ook de spelers voor, met ervaren krachten als Slimani (34), Refaelov (36) en de oud-Ajacied Vertonghen (35). Dergelijke routine herbergt de selectie van AZ onvoldoende.”

Volledig scherm © Photo News