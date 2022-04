Anthony Vanden Borre: “Zitten Vincent Kompany en het bestuur nog wel op dezelfde lijn? Ik denk het niet”

De voormalige rechtsachter, 34 ondertussen, stelt zich serieuze vragen over waarmee ze dezer dagen op Neerpede bezig zijn. “Als ik naar Anderlecht kijk, dan vraag ik me af waar het heen gaat. Toen Vincent Kompany kwam, bestond het project eruit om jongeren te lanceren. Maar ondertussen zie ik dat er maar weinig jongeren echt zijn doorgebroken. Ik zie vooral huurlingen. En ik vraag me af: waarom offer je een jaar op aan zulke spelers die voor je het weet toch terug zijn naar hun moederclub?”

“Zou het niet beter zijn om dat jaar te besteden aan jonge talenten, die zich dan kunnen ontplooien? Hoeveel jaar heeft Anderlecht zo al verloren? Zou het niet beter zijn om de eigen jeugd enkele jaren de tijd te geven om zich te ontwikkelen? Het eerste jaar zal het lastig zijn, maar na twee of drie jaar krijg je fantastische spelers", klinkt het bij Vanden Borre, die zich ook vragen stelt over de verhoudingen binnen de club. “Zitten Kompany en het bestuur nog wel op dezelfde lijn? Ik denk het niet, er is geen coherentie. Wie is er eigenlijk de baas? Krijgt Vincent wel alle middelen ter beschikking om de club naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen? Zijn idee was om de jongeren te omringen door enkele toppers, zoals hij en Chadli en Nasri in het eerste jaar na zijn terugkeer. Jammer genoeg waren zij niet altijd fit. Mocht dat wél het geval geweest zijn, dan hadden we een ander verhaal gekregen.”