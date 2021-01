Anthony Vanden Borre haalt in weinig zelfkritisch interview uit naar Anderlecht: “Blijkbaar besta ik niet meer”

Centrum Brussel, in een ijskoude, maar weliswaar nette vergaderzaal, zit Anthony Vanden Borre als was hij een apostel achter een tafeltje. Naast hem op een stoel “een goede vriend”, iets verderop een andere vriend met een pak wafeltjes in de hand en een vriendin. Het lijkt zowaar op een échte persconferentie. Is het ook, want VdB heeft elke krantenjournalist die dit seizoen een paar keer in het Lotto Park is geweest uitgenodigd, om er te praten over “mijn academie in Dubai” – wie interesse heeft, zie bfacademydubai.com.