Anders Dreyer, de Deen van 4,2 miljoen euro: “Anderlecht was een makkelijke keuze. Die drie sterren op de badge staan er niet voor niets”

Dreyer zit wel in de selectie voor de match van morgen, maar wordt pas zondag in Seraing echt op het veld verwacht. “Zoals Brian (Riemer, red.) al zei, zal ik me even moeten aanpassen. Aan mijn ploegmaats, aan hoe zij spelen, aan ons systeem. Maar ik voel me goed, ben fit en hoop zo snel mogelijk te starten. Ik heb al enkele wedstrijden bekeken en ben overtuigd van de mogelijkheden. Anderlecht was ook een makkelijke keuze, toen ik twee weken geleden voor het eerst over de interesse hoorde. Een grote club, die drie sterren op de badge staan er niet zomaar. Dat streelde mijn ego. Ideaal voor een jonge speler als ik. Zelfs zonder Deense coach en CEO (Fredberg, red.) had ik hier getekend.”

Volledig scherm © Photo News

Dat de vergelijking met Skov Olsen, landgenoot en eveneens winger maar bij Club Brugge, snel gemaakt zal zijn, wil Dreyer niet gezegd hebben. “Ik wil ons als speler niet vergelijken. We zijn van hetzelfde land en spelen op dezelfde positie, maar qua spelstijl verschillen we toch wel.” Wat voor een speler hij dan wel is? “Ik hou ervan om hoog druk te zetten of om de bal hoog op het veld terug te winnen. Het maakt me niet uit of ik scoor of m’n teammaats. Ik heb graag de bal, ben linksvoetig en schiet graag op doel.”

Met ook Brighton in de Premier League en het Russische Roebin Kazan heeft Dreyer al wat internationale ervaring, al kwam hij in Engeland niet aan spelen toe. “Die overstap kwam te vroeg voor mij. Maar het was zeker leerrijk om het verschil tussen Denemarken te zien en de Premier League, de beste competitie in de wereld.”

Volledig scherm © Photo News