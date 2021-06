Anderlecht wil gegarandeerd 20 miljoen euro voor Sambi Lokonga, Arsenal verwacht eerstdaags doorbraak

Anderlecht Anderlecht stelt nieuwe thuis­shirts voor, met gouden randje

24 juni Anderlecht steekt in een nieuw jasje. De Brusselaars stelden vandaag in een origineel filmpje hun thuisshirts voor komend seizoen voor. Zoals gewoonlijk regeert paars op het thuisshirt, maar dit jaar is er ook een gouden randje aan. Letterlijk. De shirtranden, het logo, de drie sterren en de slagzin ‘This shirt is yours’ zijn allemaal voorzien van een streepje goud. Het nieuwe thuistenue kan alvast online besteld worden. Binnenkort stelt Anderlecht ook zijn nieuwe uitrusting voor de verplaatsingen voor.