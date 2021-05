Anderlecht wil aankoopoptie op Ashimeru lichten, wat met Mukairu en Diaby?

Er komt steeds meer duidelijkheid over hoe Anderlecht er volgend seizoen gaat uitzien. Zo heeft Anderlecht de intentie om de aankoopoptie op Majeed Ashimeru (23) te lichten. Doet de recordkampioen dat effectief - en dat zou dus moeten gebeuren -, dan moet het ongeveer 2,5 miljoen euro betalen aan Red Bull Salzburg. Anderlecht huurt ook Paul Mukairu (21) met een optie tot koop (eveneens 2,5 miljoen euro), maar zoals de kaarten nu op tafel liggen, zal paars-wit daar geen gebruik van maken, aldus Turkse bronnen. In het nieuwe systeem zonder echte vleugelaanvallers komt Mukairu minder tot zijn recht, wat het moeilijk maakt voor Anderlecht om zware sommen voor de Nigeriaan op te hoesten. Als het evenmin tot een gewone deal komt, dan moet Mukairu terug naar Antalyaspor. Over Abdoulay Diaby (29, ongeveer 3 miljoen euro optie, Sporting Lissabon) is er voorlopig geen beslissing genomen in het Lotto Park, maar het zou gezien de vele blessures en bijgevolg beperkte meerwaarde van de Malinees verbazen, mocht RSCA de spits definitief aantrekken.