Anderlecht wellicht zonder Zirkzee tegen Laçi: “Geen risico’s nemen met hem”

Vincent Kompany gaf op zijn persconferentie aan dat hij met Zirkzee - die wel aanwezig was op training vanmorgen - ‘geen risico’s zal nemen’. “We moeten voorzichtig zijn met Joshua. Tegen Seraing moest hij al gewisseld worden en hadden we het geluk dat zijn blessure niet te ernstig was. We willen dan ook niets forceren morgen.” Al wil Kompany ook niet van té veel rotatie weten. “Als er noodgedwongen een wissel moet gebeuren, zullen we ingrijpen. Maar voor de rest zullen we met dezelfde mindset aan de wedstrijd beginnen. We gaan zeker niet speculeren.”

Volledig scherm Joshua Zirkzee speelt morgenavond wellicht niet. © Photo News

Naast Kompany sprak aanwinst Kristoffer Olsson een eerste keer met de pers. De Zweedse middenvelder maakte de laatste wedstrijden indruk. Hij vindt zelf ook dat zijn aanpassing steeds sneller gaat. “In het begin is natuurlijk alles nieuw, maar het gaat elke dag beter. Mijn landgenoot Isaac Kiese Thelin heeft me goed begeleid, zeker de eerste dagen. Ook op het veld gaat het in stijgende lijn. De twee zeges hielpen daarbij natuurlijk. Ik ben nog niet op mijn topniveau, maar leun er steeds dichter tegen aan.”

Op de vraag waarom hij precies voor Anderlecht heeft gekozen, was Olsson duidelijk. “Anderlecht is een grote club en België een prima competitie. Na de gesprekken met de coach voelde ik meteen een klik. De laatste jaren waren wat minder voor de club, maar ‘the only way is up’. Ik wil voor de prijzen spelen met Anderlecht.”

Volledig scherm Kristoffer Olsson. © Photo News