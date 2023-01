Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute: “Niet gezond dat macht binnen de club bij één persoon ligt”

Vandenhaute reageerde eerder al via videoboodschappen op de clubwebsite van Anderlecht én voor de camera van VTM-nieuws. Nu was hij ook te gast bij ‘La Tribune’ en ‘De Afspraak’. “De voorbije week was niet de leukste uit mijn leven. Het heeft er op in gehakt. Zowel bij mezelf, als bij mijn vrouw en ouders”, begon Vandenhaute. “Maar goed, wij proberen nu al onze supporters, ook het kleine deel dat ontevreden is, mee te krijgen. Of er dialoog gepland staat met de fans? Dat zijn we aan het organiseren, ja. Ik begrijp hun frustraties, ik ben zelf ook ontgoocheld. De belangrijkste reden daarvoor is onze positie in het klassement. Maar ik ben er zeker van dat dit een momentopname is. Het weerspiegelt niet welk werk wij verrichten.”