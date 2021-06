Anderlecht verrast op transfermarkt: paars-wit trekt Nederlander Wesley Hoedt (ex-Antwerp) aan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Na Lior Refaelov trekt Anderlecht een tweede voormalige speler van Antwerp aan. Het gaat om Wesley Hoedt. De centrale verdediger zat op een zijspoor bij Southampton, dat de man van maar liefst zeventien miljoen euro de laatste jaren uitleende aan Celta de Vigo, Antwerp en Lazio Roma. Bij Antwerp was Hoedt een sterkhouder, ook bij Lazio maakte hij geregeld minuten, maar dat was niet voldoende om een nieuwe kans te krijgen in de Premier League.

Daar profiteert Anderlecht nu van. Het weet Hoedt los te weken in Engeland en legt hem een contract tot 2025 voor - straf onderhandeld van Peter Verbeke. Met Hoedt heeft Vincent Kompany zijn gedroomde leider van de verdediging beet: hij bezit charisma, coacht veel en combineert atletische met voetballende kwaliteiten. Matt Miazga, vorig seizoen gehuurd van Chelsea, zal in principe niet blijven bij RSCA.

“Onmiddellijk een klik met Verbeke en Kompany”

“De contacten tussen Anderlecht en mezelf lopen ondertussen al meer dan een jaar”, meldt Hoedt in een reactie op de clubsite. “Er was onmiddellijk een klik met Peter en Vincent en het was wachten op het juiste moment. De keuze voor Anderlecht is voor mij in de eerste plaats een sportieve keuze. Ik wil meehelpen dit project te doen slagen, om opnieuw voor het allerhoogste te gaan. Het is aan mezelf en Lior om de kleedkamer de nodige maturiteit te bij te brengen. En de vele jonge spelers ten volle helpen ontwikkelen.”

Verbeke is logischerwijze tevreden met de komst van Hoedt. “Hij voegt leiderschap en ervaring toe aan het team. Om onze vele jonge spelers optimaal te laten ontwikkelen én te streven naar resultaat is deze balans noodzakelijk. Wesley is ook goed aan de bal en speelt hij met lef en vertrouwen, wat zeer goed aansluit bij het voetbal dat deze club wil brengen.”

Hoedt, vorig jaar reeds op de verlanglijst van Anderlecht en eerder ook in beeld bij Club Brugge, is een zesvoudige Nederlandse international. Hij wordt na Refaelov en Colin Coosemans (AA Gent) de derde zomertransfer in het Lotto Park.

