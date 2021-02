Anderlecht verliest oudste abonnee Remi (98): “Gelukkig zit mijn hoofd vol schone herinneringen”

Remi woonde erg dicht bij het Lotto Park, dat had alles te maken met de grote liefde die hij koesterde voor zijn club. "Ik ben geboren en getogen in Zottegem", vertelde hij in 2019. "Ik was een goede gymnast, ik ben ooit nog kampioen van Oost-Vlaanderen geweest. Maar voetbal interesseerde me ook heel fel. Als ik als jonge gast - voor den oorlog, dus - naar een wedstrijd in de eerste klasse ging kijken, was dat meestal in Aalst of in Gent. Van waar het gevoel kwam, weet ik niet, maar als de Gantoise tegen Anderlecht moest spelen, voelde ik altijd meer sympathie voor Anderlecht. Misschien waren het de kleuren? Wit voor het reine, mauve voor de kracht?"