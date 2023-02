Anderlecht verlengt contract Trebel niet: “Hij past niet meer in onze sportieve plannen”

De wegen van Anderlecht en Adrien Trebel zullen na dit seizoen scheiden. De 31-jarige Fransman zit in zijn laatste contractjaar en dat zal niet worden verlengd, zo zegt CEO Sports Jesper Fredberg. “Hij maakt geen deel meer uit van onze sportieve plannen voor de toekomst”, zegt Fredberg. “Er zijn verschillende factoren die we in overweging genomen hebben, zijn loon is er daar één van.”

Trebel kreeg onder het vorige bestuur in 2018 een nieuw contract voor vijf seizoenen, gekoppeld aan een stevig salaris. Onder Vincent Kompany viel Trebel in ongenade. Na een tijdje in de B-kern te hebben doorgebracht werd hij afgelopen seizoen uitgeleend aan het Zwitserse Lausanne. Felice Mazzu viste de middenvelder opnieuw op, maar een schouderblessure vroeg op het seizoen hield hem opnieuw maanden aan de kant. Trebel ligt momenteel opnieuw in de lappenmand met een letsel aan de hamstrings. “Het is wel de bedoeling dat hij tot het einde van dit seizoen bij de A-kern blijft”, zei Fredberg nog. Over de toekomst van Lior Refaelov, die eveneens einde contract is in juni, is nog geen beslissing genomen. “Er is wel al gesproken met Refaelov en zijn entourage. Voor het einde van het seizoen moet er duidelijkheid zijn.”