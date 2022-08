Anderlecht vangt mogelijk meer dan 20 miljoen voor Gómez en ziet Amuzu mogelijk toch niet naar Nice vertrekken: “Geen idee of hij nog komt”

AnderlechtJackpot voor Anderlecht. Paars-wit bereikte een akkoord met Manchester City over Sergio Gómez (21). In tegenstelling tot wat eerst werd gedacht, wordt de Spanjaard dit seizoen niet uitgeleend. “Hij blijft bij ons”, aldus Pep Guardiola. De opbrengst van de transfer: minstens 15 miljoen euro. Met bonussen kan het bedrag zelfs tot meer dan 20 miljoen oplopen. Anderlecht is evenwel niet van plan plots uit te halen op de transfermarkt. Zo is het goed mogelijk dat Francis Amuzu gewoon bij paars-wit blijft.

Woensdagavond in de late uurtjes was daar de langverwachte doorbraak. Anderlecht en Manchester City raakten eruit over de transfer van Sergio Gómez, die zijn zinnen al een tijdje had gezet op een vertrek naar de Engelse landskampioen. In tussentijd bleef de Spanjaard wel uiterst professioneel - woensdagochtend trainde hij nog op Neerpede en Felice Mazzu had Gómez zelfs opgenomen in zijn selectie voor de return tegen Paide.

Tot Manchester City in de loop van de avond met een voor Anderlecht niet meer te weigeren bod kwam. Paars-wit vangt minstens 15 miljoen euro - altijd al het gewenste bedrag. Bonussen kunnen die som zelfs tot boven de 20 miljoen doen uitkomen. Er is ook een doorverkooppercentage van 15 % verwerkt in de deal. Sterk onderhandeld van Anderlecht, dat Gómez vorig jaar voor amper 1,5 miljoen wegplukte in Dortmund. Gómez reisde gisteren al naar Manchester om zijn medische tests aan te vatten. De transfer wordt naar alle verwachting vandaag geofficialiseerd. Gómez tekent voor vier jaar bij City en wordt er dit seizoen niet uitgeleend. “Hij blijft bij ons”, aldus coach Pep Guardiola.

Volledig scherm Sergio Gómez gisterenochtend nog op training op Neerpede. © BELGA

Blijft Amuzu dan toch?

Het transferbudget van Anderlecht - dat na de komst van Ishaq, Angulo en huurlingen Esposito en Silva quasi op was - lijkt met de lucratieve verkoop van Gómez opnieuw een boost te krijgen. Al zal paars-wit evenwel geen gekke dingen doen. CEO Peter Verbeke werkt binnen een strikt financieel kader en Anderlecht is van mening dat het een vervanger voor Gómez tot op heden binnen de eigen rangen heeft. Francis Amuzu staat nog steeds nadrukkelijk in de belangstelling van Nice, maar de Zuid-Franse club kwam vooralsnog niet met een toereikend bod - zelfs een bod dicht tegen de 10 miljoen euro werd geweigerd. En dus wordt de kans groter dat ‘Ciske’ gewoon bij Anderlecht blijft. “Hij was op weg naar ons, maar momenteel weet ik niet of hij nog komt”, vertelde Nice-coach Lucien Favre op zijn persconferentie. “Je hebt van die spelers die willen komen en dan niet meer. Dat is nu eenmaal de transferperiode. We hebben niet alles in de hand.”

De Belgische Ghanees is al sinds eind vorig seizoen in goede doen en lijkt stilaan helemaal door te breken. Iets wat Anderlecht uiteraard liever in het eigen Lotto Park ziet gebeuren dan elders. Amuzu zelf heeft dan weer een uitstekende relatie met Felice Mazzu - hij krijgt de nodige warmte van zijn coach. En dus is een verlengd verblijf van Amuzu geen utopie meer. Al kan die situatie natuurlijk snel keren, Anderlecht mag zich de komende tijd wellicht aan nog biedingen verwachten - zij het van Nice of andere geïnteresseerde clubs.

De club speurt uiteraard wel de markt af om voorbereid te zijn, mocht Amuzu of iemand anders - denk aan Raman - toch nog vertrekken. RSCA kijkt ook uit voor opportuniteiten. Na de transfer van Gómez is het daarvoor alleszins een stuk slagkrachtiger.

