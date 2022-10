Anderlecht van 3-5-2 naar 4-4-2: wat zijn de verschillen én voordelen?

AnderlechtWelk systeem rendeert beter voor Anderlecht? Op KV Mechelen stapte Felice Mazzu over van zijn geliefde 3-5-2 naar een 4-4-2. Kris Van Der Haegen, hoofd trainersschool van de voetbalbond over beide systemen: “Alles hangt af van de profielen van de spelers die je hebt.”

3-5-2

“Het cruciale verschil bij een 3-5-2 is dat je slechts met één flankspeler zit op elke kant, de wingback. Bij balbezit hinkt die op twee gedachten: val ik mee aan, maar ik moet ook verdedigen? Dat profiel moet zich comfortabel voelen in beide rollen. Goede wingbacks zijn schaarser. Je moet veel competenties hebben: snelheid, een groot volume en sterk in één-tegen-éénduels, zowel aanvallend als defensief. Voor een Thomas Meunier is dat niet zo moeilijk: hij was vroeger aanvaller en is dan omgeschoold naar verdediger. Hij had tijd om zich aan te passen.”

“Sergio Gómez (nu bij Manchester City, red.) was vorig jaar een linksachter die allicht ook als een sterke wingback kon spelen. Op rechts heeft Murillo ook onder Kompany als verdediger gespeeld en van daaruit een belangrijke rol in de aanval vervuld, maar op links is het na het vertrek van Gómez een ander verhaal: daar zit je nu meer met een profiel van aanvallers die verplicht zijn om mee te verdedigen. Dat vraagt tijd. Het voordeel van een 3-5-2 is dat als je tegen een ploeg met twee aanvallers speelt, je dan een derde verdediger hebt die dekking geeft. Bij balverlies speel je met vijf achteraan en bij balbezit kan je de ruimtes klein houden om snel om te schakelen naar de twee spitsen die de diepte zoeken.”

Volledig scherm Sergio Gómez © Photo News

4-4-2

“Bij een 4-4-2 blijf je het voordeel van twee spitsen behouden, en de flankmiddenvelders krijgen een extra zekerheid in hun rug. Zij voelen zich vrijer om mee aan te vallen: je moet geen schrik hebben, want de ruimte in de rug is dicht. Bij de 4-4-2 kunnen de backs wel offensief iets bijbrengen, maar in de eerste plaats zijn ze twee echte vleugelbacks. Als je met vier achteraan speelt en de tegenstander speelt met twee diepe spitsen, dan is het de uitdaging voor de flankverdedigers om centraal ook dekking te geven.”

Volledig scherm Felice Mazzu. © BELGA