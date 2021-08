Anderlecht trekt Bayern-spits Joshua Zirkzee op huurbasis aan: “Meteen klik met Kompany”

Wat lange tijd onmogelijk leek, is nu toch gerealiseerd: een transfer van het Nederlandse talent Joshua Zirkzee naar Anderlecht. De speler zelf had al weken oren naar een tijdelijke overgang naar het Lotto Park, alleen wilde Bayern München niet meewerken. Zondag in de loop van de dag kwam er een doorbraak, vandaag legde Zirkzee met succes zijn medische tests af. Deze namiddag arriveerde hij op Neerpede en kon Anderlecht de deal officialiseren.

Het gaat om een uitleenbeurt van één seizoen zonder aankoopoptie. Bayern München gelooft toekomstgericht nog in de aanvaller, die in Duitsland een contract tot 2023 heeft.

Volledig scherm Zirkzee met Kompany. © RSCA Studio

Zirkzee zelf is verheugd om in Brussel te zijn. “Na een telefoontje met Vincent Kompany was er meteen een klik. Ik voelde veel vertrouwen vanuit de club en de speelstijl en de filosofie spreken mij enorm aan. Ik voel mij klaar om bij te dragen aan het team en de club te helpen om zijn doelen te bereiken.”

“Joshua is een jonge spits met een enorm potentieel”, zegt sportief directeur Peter Verbeke. “Het past binnen onze filosofie om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling en tegelijk resultaat te boeken. Joshua kan een bal bijhouden, is goed in de combinatie en beschikt over een individuele actie. Op deze manier voegen we opnieuw extra kwaliteit aan onze kern toe.”

Volledig scherm Zirkzee overschouwt het trainingscomplex. © RSCA Studio

Nog een spits?

In de voorbereiding maakte Zirkzee, die in 2019 debuteerde en meteen charmeerde, een pak minuten in de voorbereiding, maar dit weekend ontbrak hij vanwege zijn nakende transfer. Vorig seizoen verhuurde Bayern Zirkzee aan Parma. Dat draaide niet uit zoals verhoopt: het jeugdproduct van ADO Den Haag en Feyenoord liep een blessure aan de buitenste band van de knie op, wat hem een lange revalidatie kostte.

Zirkzee hoeft niet te worden gezien als de man die op zijn eentje de leemte die Lukas Nmecha laat moet invullen. In een ideale wereld komt er immers nog een spits. Anderlecht wil niks overhaasten, het bewandelt meerdere pistes.

Volledig scherm Zirkzee bij aankomst op Neerpede. © Photo News

Volledig scherm Zirkzee ondertekent zijn contract. © RSCA Studio

