Anderlecht tankt vertrouwen met ruime zege in galawedstrijd tegen Ajax, Dolberg scoort z’n eerste

KIJK. Dolberg zet Anderlecht op voorsprong met mooie stifter

Bijna 25.000 man op de fandag van Anderlecht, immens lange files aan de ingang van de fanshop en een galamatch tegen Ajax als apotheose. Alles onder een stralend zonnetje. Je zou voor minder een cava’tje of drie naarbinnen gieten zoals de dame voor ons in de tribune. Voor het Anderlecht-publiek was het een eerste kennismaking met de nieuwe ploeg. Jan Mulder en Morten Olsen, mannen met een verleden in Brussel én Amsterdam, gaven de aftrap.

Voor het volgelopen Lotto Park kon de wedstrijd tegen Ajax niet beter beginnen. Nieuwkomers Louis Patris en Kasper Dolberg toonden zich meteen. Het duo zette een mooie combinatie op. Patris bediende Dolberg die met links aannam en met rechts de 1-0 heerlijk voorbij Rulli wipte. Wat een binnenkomer voor de Deen. Anderlecht nam het spel in handen tegen Ajax, dat wel pas over een dikke drie weken aan de competitie begint. Louis Patris maakte een prima indruk op zijn rechterflank. Snel, snedig en met veel druk naar voren. Een nieuwe voorzet vond Amuzu bij de tweede paal, maar ‘Ciske’ is geen kopper. Ook Anders Dreyer liet zich opmerken. Na goed samenspel met Dolberg - liet zich heel makkelijk betrekken in de combinaties - zette hij Amuzu alleen voor doel. Rulli hield Anderlecht van een dubbele voorsprong. Geen twee zonder drie en dus liet ook de laatste nieuwkomer zich opmerken. De nieuwe nummer één, Maxime Dupé, zweefde een poging van Bergwijn knap uit doel.

Ajax begon sterker aan de tweede helft en creëerde vier goede mogelijkheden in het openingskwartier na rust. Taylor trof de paal, Patris blokte Bergwijn af en Dupé kwam goed tussen op een poging van Salah-Eddine en Vertonghen werkte een trap van Kudus in hoekschop even later knalde hij ook nog op de lat. De vriendenmatch werd zelfs wat potiger naar het einde toe. Kapitein Rensch ging zelfs los over de schreef tegen Francis Amuzu, totaal onnodig. Verliezen zit de Ajacieden niet in het bloed. Anderlecht wilde het goede gevoel vasthouden en bij Ajax wilden de invallers - Mika Godts kreeg een paar minuutjes - indruk maken op de nieuwe coach Maurice Steijn. In de slotfase deed Anderlecht er nog een doelpunt bij. De ingevallen Raman trok voor en de 18-jarige Oliver Aertssen verschalkte zijn eigen doelman. In de slotseconden mocht Raman dan toch zijn goaltje claimen. Hij schoof de 3-0 in doel.