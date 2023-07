Anderlecht tankt vertrouwen met ruime zege in galawedstrijd tegen Ajax, Dolberg scoort z’n eerste: “Het voelt goed, maar het kan nog beter”

KIJK. Dolberg zet Anderlecht op voorsprong met mooie stifter

Dat heet een geslaagde Fan Day. 25.000 bezoekers rond het Lotto Park, een rush op de nieuwe shirts, sterrenchef Yves Mattagne die de RSCA-legends culinair in de watten legde én een 3-0-overwinning tegen Ajax. Op veel meer konden ze bij Anderlecht niet hopen richting competitieopener van aanstaande vrijdag tegen Union. De nieuwkomers lieten zich meteen opmerken. Louis Patris en Kasper Dolberg zorgden voor de snelle 1-0. De assist van Patris was goed, de afwerking van Dolberg klassevol. Aannemen met links, afwerken met rechts. Dolberg toonde zich meteen in zijn debuut in het Lotto Park. “Ik heb ervan genoten”, lachte Dolberg na de wedstrijd. “Onze manier van voetballen bevalt me wel. Ik voel ook meteen een klik met mijn medemaats zoals Anders Dreyer of Louis Patris. Dit was de laatste wedstrijd voor we er écht aan beginnen. Het voelt goed, maar het kan nog beter.”