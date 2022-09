Anderlecht-supporters kunnen zaterdag een laatste groet brengen aan Michel Verschueren, die zal opgebaard worden in het Lotto Park

Het rouwregister zal ook beschikbaar zijn voor de wedstrijd van zondag tegen KV Kortrijk. Er zal zondag eveneens een minuut stilte plaatsvinden. Daarnaast zullen de spelers van paars-wit een rouwband dragen. De uitvaartplechtigheid vindt de dag nadien plaats in de Sint-Servaasbasiliek van Grimbergen in aanwezigheid van familie en vrienden en is enkel op uitnodiging toegankelijk.