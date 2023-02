Anderlecht-supporters herhalen standpunt over Vandenhaute: “Als je zulke dingen leest... dan moet hij zo snel mogelijk opstappen”

“Ik vond dat het nog lang duurde voor een grotere Europese club hem kwam weghalen”: ex-club en ex-collega’s geven geheimen prijs van ‘methode Fredberg’

Identiek is de situatie niet, maar parallellen zijn er zeker. Toen Jesper Fredberg (41), de nieuwe CEO of Sports van Anderlecht, in 2019 de sportieve teugels bij Viborg FF in handen nam, speelde de ploeg in tweede klasse. Sindsdien promoveerde het, debuteerde het Europees én legt Viborg de grote Deense clubs het vuur aan de schenen. Wij gingen in Denemarken op zoek naar ‘de methode van Fredberg’. “Hij stuurde zelfs bloemen naar onze echtgenotes.”

29 januari