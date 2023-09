Anderlecht strikt Kasper Schmeichel: “Dit was een uitzonderlijke opportuniteit”

Met Maxime Dupé haalde Anderlecht in deze zomermercato al een nieuwe nummer één richting het Lotto Park, maar nu heeft het met Kasper Schmeichel, zoon van de legendarische Man United-doelman Peter Schmeichel, een ervaren alternatief.

“Nadat ik met Jesper (Fredberg, red.) en Brian (Riemer, red.) had gesproken was ik bijzonder enthousiast over het project dat ze hier neerzetten. Anderlecht is een enorme club en ex-ploegmaats uit andere clubs spraken altijd vol lof over deze warme club. Ik wilde hier echt deel van uitmaken”, aldus Schmeichel.

“Hoewel we zeer tevreden zijn over onze huidige kern, was dit een uitzonderlijke opportuniteit”, zegt Jesper Fredberg, CEO Sports. “De transfer van Schmeichel past in onze wens om op alle posities top te zijn. Hij kan een enorme meerwaarde betekenen. Op en naast het veld.”

De Deense doelman, die met Leicester in 2016 de Engelse titel pakte, was transfervrij nadat zijn contract bij OGC Nice in onderling overleg beëindigd werd. Eerder deze zomer stuntte Anderlecht al met de komst van de Deense spits Kasper Dolberg en haalde het met Thomas Delaney (die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft) een Deen weg bij FC Sevilla. Vorig seizoen kocht het ook al Anders Dreyer.

Schmeichel: zoon van legende, grote persoonlijkheid en een brok ervaring

Volledig scherm Kasper Schmeichel. © Photo News

Anderlecht haalt met Schmeichel een grote persoonlijkheid en leidersfiguur in de kleedkamer binnen, en uiteraard een ferme brok ervaring als doelman. Al gold hijzelf als een laatbloeier. Voor Kasper was het niet makkelijk om als doelman en zoon van Peter Schmeichel een naam voor zichzelf te maken: soms liet hij zelf met een kwinkslag voelen dat hij alle mediavragen over zijn vader wat moe was.

Maar Kasper Schmeichel zou met veel doorzettingsvermogen ook uitgroeien tot een van de allerbeste doelmannen in de Premier League. In 2018 eindigde hij bovendien als derde in het FIFA-referendum van beste doelman ter wereld, een verkiezing die Thibaut Courtois dankzij zijn glansprestatie op het WK zou winnen.

Volledig scherm Kasper Schmeichel in het shirt van Nice. © Photo News

Kasper Schmeichel genoot zijn opleiding als doelman bij Manchester City waar hij evenwel niet kon doorbreken als eerste doelman. Er volgden meerdere uitleenbeurten aan clubs uit lagere reeksen zoals Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff en Coventry City en een passage van een seizoen bij Notts County en Leeds. Bij zijn overgang naar Leicester City in 2011 - Schmeichel was toen 24 jaar oud - speelde die club nog in de Championship, de Engelse tweede klasse: “Maar vanaf het begin voelde ik me thuis bij Leicester”, aldus Schmeichel.

In zijn derde seizoen dwong hij mee de promotie af. En Schmeichel had een groot aandeel in het Leicester-sprookje dat zou volgen: de club zou in 2016 alle traditionele grootmachten in de Premier League een hak zetten en op 2 mei een sensationele titel vieren. Pittig detail: dag op dag 23 jaar eerder had zijn vader Peter Schmeichel hetzelfde gedaan met Man. United. In 2021 won Schmeichel met Leicester ook de FA Cap.

Volledig scherm Schmeichel viert met zijn Leicester-ploegmaats de Premier League-titel in 2016. © EPA

Schmeichel maakte furore als een te duchten penaltypakker. Als doelman onder de lat van Denemarken blijft een legendarische match van het WK 2018 bij. In de achtste finale tegen Kroatië redde hij in de verlengingen een penalty van Luka Modric en pakte hij er nog eens twee in de strafschoppenreeks. Toch was Denemarken uitgeschakeld omdat zijn Kroatische collega Danijel Subasic liefst drie penalty’s in de reeks gestopt had.

Volledig scherm Kasper Schmeichel redt een van de penalty's in de WK-achtste finale tegen Kroatië. © EPA

Schmeichel speelde liefst 470 wedstrijden voor Leicester, maar toch zou dat hoofdstuk in mineur eindigen na een conflict binnen de club. Hij miste een trainingskamp in de voorbereiding van het seizoen 2022-2023 en Leicester gaf het icoon en grootverdiener groen licht om andere oorden op te zoeken. Nice legde nog een dikke 1 miljoen euro op tafel. Schmeichel sprak over een emotioneel vertrek: “Ik kwam naar Leicester als een jonge man die een thuis en wat liefde nodig had. Het is voor mij meer dan alleen een club geweest. Het is een plek geweest waar ik vrienden en herinneringen voor het leven heb gemaakt.”

Schmeichel en Nice bleek niet echt een geslaagd huwelijk. Na zijn komst doken verhalen op die zijn imago geen goed deden: hij zou niet fit op training gearriveerd zijn en het niet altijd zo nauw nemen met de ploegdiscipline. Vorig seizoen stond hij wel nog 36 keer onder de lat bij Nice en haalde hij de kwartfinale in de Conference League. Maar een samenwerking voor een tweede seizoen zagen Schmeichel en Nice niet meer zitten: vorige week besloten beide partijen in onderling overleg het contract te beëindigen.

Volledig scherm Kasper Schmeichel bedaart de gemoederen in een vriendschappelijk duel met Nice vorige maand. © REUTERS