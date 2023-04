Anderlecht stoomt scherpschutter Slimani klaar voor Westerlo, Refaelov is twijfelachtig

Anderlecht “Wouter, u bent niet langer onze voorzitter”: deel Anderlecht-fans eist in open brief opnieuw vertrek Vandenhau­te

Enkele belangrijke supportersgroepen hebben er genoeg van. In een nieuwe open brief eisen de fans, alweer, het vertrek van (niet-uitvoerend) voorzitter Wouter Vandenhaute. Verder breken ze een lans voor Jesper Fredberg, Kenneth Bornauw en Jean Kindermans, terwijl ze ook voor Marc Coucke nog een boodschap in petto hebben. Wordt hun standpunt niet gerespecteerd, dan dreigen ze met verdere acties.