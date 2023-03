Anderlecht staakt juridische strijd om linksachter Harry Toffolo

‘Coucke buiten. Wouter buiten. Stap 1: Cultuurom­slag? Uw ontslag!’: harde kern Anderlecht blijft proteste­ren

‘Coucke buiten’. ‘Wouter buiten’. ‘Stap 1: cultuuromslag? Uw ontslag’. ‘Coucke: neem je verantwoordelijkheden’. De spandoeken in de hoek van het stadion in het Lotto Park spraken boekdelen, even voor de aftrap van de partij tegen Antwerp. Laat het duidelijk zijn dat de harde kern van Anderlecht na de vele wissels binnen alle paars-witte geledingen nog niet tevreden is over de gang van zaken bij hun club. Naast zwarte rook werd er ook een bommetje afgestoken.