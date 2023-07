Anderlecht sluit stage af met zware nederlaag: paars-wit gaat met 6-0 de boot in tegen Sparta Praag

Brian Riemer begon tegen Sparta Praag met wat op dit moment zijn typeploeg is. Colin Coosemans stond in doel en Kasper Dolberg begon als diepe spits. De Deense aanvaller voetbalde zeventig minuten in zijn debuut voor Anderlecht. Veel kwam hij niet voor in het stuk, maar is natuurlijk nog maar een week aan het trainen. Door het nakende vertrek van Van Crombrugge kreeg Coosemans de kans om zich te tonen in doel. Hij zal geen al te best gevoel overhouden aan de partij tegen Sparta Praag, de ploeg van Brian Priske. Voor rust veroorzaakte hij een strafschop, na een slechte terugspeelbal van Sardella. En na rust verloor hij een luchtduel tegen een Tsjech, waardoor Krejci simpel kon scoren.