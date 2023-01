Anderlecht probeert achterban in overleg te sussen, maar fans blijven met veel vragen achter: “Over Vandenhaute kregen we geen antwoord”

KIJK. “Over Vandenhaute kregen we nog steeds geen antwoorden”

Het overleg tussen de Head of Sports Jesper Fredberg en coach Brian Riemer kreeg vanavond uiteindelijk een andere insteek dan oorspronkelijk bedoeld. De eerder geplande samenkomst, ingelast om het duo voor te stellen, draaide door de recente gebeurtenissen uit in een crisisoverleg. Eentje waarop de fans liever Wouter Vandenhaute, wiens ontslag eerder woensdag in een open brief geëist werd, hadden zien opdagen. De voorzitter heeft evenwel geen zin in een samenkomst, zo kreeg de achterban te horen, al werd de fans beloofd dat Vandenhaute voor zondag eenzijdig zou communiceren. Wél aanwezig naast Fredberg en Riemer was CEO Non-Sports Kenneth Bornauw.

Volledig scherm Brian Riemer. © Photonews

Anders dan het wél aanwezige duo na afloop deed uitschijnen, verliep de samenkomst woelig. “Uw eerste opdracht is een nieuwe voorzitter aanstellen,” werd de toon al meteen gezet. Waarop Fredberg: “Dat is niet aan de orde.” Antwoorden over Vandenhaute werden niet gegeven, zo valt te horen bij de Anderlecht-fans (zie video bovenaan dit artikel). Dat zorgt voor frustraties. “Over de voorzitter kregen we nog steeds geen antwoorden.”

Het duo Fredberg-Riemer ging wel in op het ontslag van Jean Kindermans, dat deze week via een lek in de Raad van Bestuur de buitenwereld bereikte. Bedoeling was om jeugdcoördinator, die te zwaar doorweegt op de loonlijst, een nieuw contract te bieden eens die zou terugkeren van zijn vakantie - volgende maandag dus. Kindermans staat naar verluidt niet te springen om in te leveren.

KIJK. Fredberg: “We zijn allemaal gefrustreerd”

Nog een punt op de agenda. De toekomst van Peter Verbeke, momenteel zonder functie bij paars-wit. Tijdens het overleg werd bevestigd dat hij in ieder geval niet aan het hoofd van de academie zal komen te staan. Zijn toekomst is onduidelijk. Anderlecht beloofde verder inspanningen te leveren om spelers aan te werven, al zal dat afhankelijk zijn van uitgaande transfers.

Fredberg en Riemer legden hun blik vooral op de toekomst: “De open brief doet me pijn. Ik was erdoor verrast, omdat ik hier nieuw ben,” aldus Fredberg. “Een opinie heb ik niet over onze voorzitter,” voegde Riemer eraan toe. “Er is een grote geschiedenis die ik niet ken. Ik kijk vooruit naar Brugge.”

KIJK. Riemer: “Topmeeting in topsfeer”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.