Anderlecht praat met Reims om Will Still te halen

VoetbalAnderlecht hoopt Will Still (28) aan te stellen als de nieuwe assistent van Vincent Kompany. Dat is een zeer bewuste keuze van RSCA: Still is een harde werker, met persoonlijkheid en visie.

Aaron Danks is naar Aston Villa, Craig Bellamy krijgt van Anderlecht alle tijd en ruimte om een depressie te bestrijden, dus heeft Vincent Kompany dringend nieuwe assistenten nodig. In die optiek wil paars-wit in zee gaan met Will Still, momenteel T2 bij het Franse Reims. De gesprekken lopen, Reims wil Still niet zomaar lossen.

Met Still zou paars-wit een coach binnenhalen die, ondanks zijn jonge leeftijd, veel ervaring heeft. De Belg van Engelse afkomst werkte al als scout, video-analist en hoofdtrainer. Still is het meest gekend van zijn passage bij Beerschot, waar hij begin januari als opvolger van Hernán Losada de jongste naoorloogse coach in de Jupiler Pro League werd. Na een moeilijk seizoenseinde stelde Beerschot vervolgens Peter Maes aan, maar toen die vorige week moest opkrassen, polste de Antwerpse club Still voor een terugkeer. Still vond dat avontuur evenwel weinig aantrekkelijk.

Liever gaat Still aan de slag bij Anderlecht, waar hij ernaar uitkijkt om een duo met Vincent Kompany te vormen. Voor Anderlecht is Stills kennis over het Belgische voetbal een troef - hij kan vlot ingepast worden -, wat daarnaast positief is, is dat zijn visie aansluit bij het paars-witte project. “Ik hou van voetbal met enorme intensiteit en hoge druk.”

Still, wiens broer Edward charmeert bij Charleroi, staat bekend als een harde werker: op het Kiel kwam hij als eerste toe op de club, om ’s avonds laat als laatste te vertrekken. Hij was onder Losada verantwoordelijk voor de meeste trainingen, dus ook op dat gebied zou hij Kompany kunnen bijstaan. Wat evengoed een kwaliteit van Still is, is zijn persoonlijkheid: hij is een T2 met een uitgesproken mening, durft zijn hoofdcoach uitdagen, maar is finaal een teamplayer. En een winnaar: verliest zijn team, dan slaapt hij niet, en dat is iets wat men op Neerpede naar waarde schat.

Als Anderlecht de deal met Still finaliseert, moet het sportieve management nog een assistent vinden. Het kijkt daarvoor binnen en buiten de club: er is een shortlist met kandidaten.