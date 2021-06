Anderlecht ontkent interesse, maar Mbokani is formeel: "Ik praat met de drie grootste clubs van België”

Anderlecht35 of niet, Dieumerci Mbokani blijft hot. 14 goals vorig seizoen. 24 goals het jaar ervoor. 14 het jaar daarvoor. Stats boven leeftijd. Het maakt hem nog steeds een interessant transfertarget. De aanvaller reageert nu - vanuit Congo - voor het eerst zelf op de geruchten. “Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt.” Zelf doet hij alvast uitschijnen dat… Anderlecht opnieuw geïnteresseerd is, wat in het Lotto Park ontkend wordt.

Voetbalt Dieumerci Mbokani net als de voorbije jaren op de Bosuil? Goed mogelijk, ook al is een akkoord met Antwerp er niet. Nog niet. Want gesprekken worden effectief gevoerd. “Op een open manier, we zien wel of het tot een overeenkomst leidt”, klinkt het bij de Great Old. Willen beide partijen opnieuw met elkaar in zee, zullen ze wel allebei (serieus wat) water bij de wijn moeten doen. Algemeen directeur Sven Jaecques vatte het eind vorige week met een kwinkslag nog treffend samen. “Dieu wil nog altijd vijf jaar, wij willen nog altijd maar een half jaar geven.”

Mbokani bevestigde ons nu die onderhandelingen. Vanuit thuisland Congo, waar hij volop bezig is met de uitbouw van zijn eigen voetbalschool. “De gesprekken waren er inderdaad, en we zullen nog spreken. Maar nu dus even niet, ik zit in Congo. Ik heb nog niet beslist waar mijn toekomst ligt. Ik kan je wel zeggen dat ik met de drie grootste clubs van België praat. Wie dat zijn? (lacht) Dat kan ik niet zeggen. We zullen zien. Ik praat trouwens ook met andere clubs, niet alleen in België. Partout, overal. Ik heb al concrete aanbiedingen van buitenlandse clubs gekregen. Op het einde van de maand ga ik beslissen waar ik teken.”

De spits insinueert met zijn uitspraken dat onder meer Anderlecht opnieuw geïnteresseerd is. In de entourage van de speler laat men evenzeer uitschijnen dat RSCA een gegadigde is, maar in het Lotto Park klinkt het dat zij geen contact hebben gehad met Mbokani. Men vertelt erbij dat er geen intenties zijn om de Congolees aan te trekken. Mogelijk gebruikt Mbokani dus Anderlecht om druk te zetten op Antwerp.

De hint van Mbokani op Instagram:

Volledig scherm Mbokani hint op z'n Instagram Stories naar een terugkeer bij Anderlecht © @dmbokani

Volledig scherm Dieumerci Mbokani. © Photo News

Volledig scherm Dieumerci Mbokani in het shirt van Anderlecht en met de Gouden Schoen. © BELGA

Lees ook.