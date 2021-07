Anderlecht onderuit in laatste test voor competitiestart: Ajax te sterk in galawedstrijd

Ondanks de nederlaag was het 90 minuten lang feest in het Lotto Park. Voor het eerst sinds half september mocht Anderlecht haar stadion weer openen voor het publiek. Zo’n 8.000 supporters woonden de laatste test van RSCA voor de competitiestart bij: een galamatch tegen Ajax. Recordkampioen in Nederland, vaste klant in de Champions League. Als tegenstand kan dat tellen.

Anderlecht trad aan in zijn nieuwe 4-2-2-2-formatie, met Amuzu en Verschaeren als diepste mannen, Ait El Hadj en Ashimeru zwierven daar net achter. Achterin vormden Debast en Hoedt het centrale duo, in principe krijgt de Nederlander volgende week Harwood-Bellis of Delcroix naast zich. De jonge Mehssatou was de rechtsback in afwachting van de terugkeer van Murillo.

Volledig scherm Wesley Hoedt is de onbetwiste leider achterin. © Photo News

Anderlecht begon met goede moed, maar werd na acht minuten al koud gepakt. Haller mocht van dichtbij simpel in doel koppen. De Brusselaars waren nadien best oké in de eerste helft. Alleen... de diepgang en doelgerichtheid ontbraken. Snelle man Amuzu werd meermaals gezocht, al leidde het nooit tot gevaar. Eens de zestien in de buurt kwam, liep het mis voor Anderlecht. ‘t Is net om dat euvel te verhelpen dat Raman werd aangetrokken en er nog een sterke, trefzekere spits op het verlanglijstje staat.

Na rust slaagde paars-wit (eenmalig) wél waar het een hele eerste helft lang naar zocht: doelgevaar. Ashimeru stuurde Amuzu richting doel, maar ‘Ciske’ faalde randje buitenspel oog in oog met doelman Pasveer. Had de gelijkmaker kunnen - en eigenlijk moeten - zijn. Want luttele minuten later tekende Haller met zijn tweede voor de dubbele voorsprong. Moederziel alleen gelaten rond het penaltypunt liet de spits Van Crombrugge kansloos.

Volledig scherm Amuzu faalde oog in oog met Pasveer. © Photo News

Ook met de inbreng van Gouden Schoen Refaelov - die een oorverdovend applaus kreeg - en targetspits Kiese Thelin veranderde er weinig aan het spelbeeld. Anderlecht zocht, maar vond nauwelijks: Ait El Hadj trapte nog een keertje voorlangs. Ajax liet het op zijn beloop en probeerde nu en dan te prikken op de counter. Gescoord werd er niet meer.

Stellen dat RSCA na vanavond met twijfels naar de competitiestart trekt, zou overdreven zijn. Het fundament van de ploeg staat, de bal gaat vrij vlot rond en Ajax is natuurlijk ook een sterke tegenstander. Alleen ontbreekt het de ploeg momenteel te veel aan diepgang en scorend vermogen. Aan Benito Raman en de toekomstige spits om daar werk van te maken.

Anderlecht: Van Crombrugge, Mehssatou, Debast, Hoedt, Gomez, Kana, Cullen, Ashimeru (60' Refaelov), Ait El Hadj, Verschaeren, Amuzu (60' Thelin)

Doelpunten: 8' Haller (0-1), 54' Haller (0-2)

Volledig scherm Gouden Schoen Lior Refaelov maakte zijn debuut in het Lotto Park. © BELGA