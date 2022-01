Anderlecht neemt pas laat afstand van Westerlo, paars-wit ziet ook Ashimeru uitvallen met corona

Eerste tegenstander op Neerpede was Westerlo, leider in 1B. Kompany koos grotendeels voor een mix van ervaring en jeugd, maar voorin stonden met Refaelov, Verschaeren, Raman en Zirkzee de vier namen die we tegen Standard ook kunnen verwachten. En het moet gezegd: ‘t was lang een frustrerend middagje voor hen. Ze wrongen kansen bij de vleet de nek om. Voor rust had Raman makkelijk een hattrick kunnen maken - hij raakte zelfs een tikje gefrustreerd. Spitsbroeder Zirkzee miste in de tweede helft een handvol kansen.