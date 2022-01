Anderlecht neemt de maat van Westerlo en Zulte Waregem, paars-wit ziet ook Ashimeru uitvallen met corona

Anderlecht Scandinavi­sche clubs willen Wullaert in januari weglokken bij Anderlecht

Tessa Wullaert (28) kan een veelvoud gaan verdienen in Noorwegen of Zweden. Verschillende Scandinavische clubs hebben zich bij de drievoudige Gouden Schoen gemeld voor een transfer in januari. Het is maar de vraag of RSCA wil meewerken.

2 december