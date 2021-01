Anderlecht moet Sambi Lokonga zeker missen tegen Eupen, blessure wel minder erg dan gevreesd

Er lijkt wel een vloek te rusten op de aanvoerdersband bij Anderlecht. Eerder dit seizoen blesseerden kapiteins Vincent Kompany en Hendrik Van Crombrugge zich, zondag was het de beurt aan Albert Sambi Lokonga. Hij moest tegen OH Leuven na de rust naar de kant met last aan de linkerhamstrings - een spierzone waar de speler regelmatig pijn heeft. Voor de match al voelde Sambi Lokonga wat stijfheid, maar hij wilde zijn ploegmaats niet in de steek laten.

Achteraf bekeken - en dan is het makkelijk praten - was dat misschien niet de beste beslissing, aangezien Kompany zijn middenvelder voortijdig moest vervangen. “Maar ik denk dat de schade nog wel zal meevallen”, was Kompany na de wedstrijd optimistisch. De eerste onderzoeken lijken dat vermoeden te bevestigen. In de entourage van de speler klinkt het dat Sambi Lokonga in het slechtste geval drie weken out zal zijn. Eupen op vrijdag haalt hij zeker niet.

Volledig scherm © Photo News

Kana of schuiven?

Het is realistisch dat Sambi Lokonga pas tegen Moeskroen (26/01) of AA Gent (31/01) opnieuw inzetbaar is. Tussendoor zou hij dan Eupen (uit) en Charleroi en Waasland-Beveren (thuis) aan zich voorbij moeten laten gaan. Het ziet er bijgevolg naar uit dat Kompany, die met het duo Sambi Lokonga-Cullen evenwicht gevonden had op zijn middenveld, weer moet gaan puzzelen.

Heel veel opties zijn er niet. Marco Kana komt in aanmerking om de leemte te vullen. Een andere denkpiste kan zijn om spelmaker Anouar Aït El Hadj een rij naar achteren te trekken, om dan voor een nieuwe ‘10' te gaan - bijvoorbeeld Colassin - of Amir Murillo naar het centrum te halen. De rechtsachter speelde in het verleden bij Panama voor de defensie, dus hij kan eventueel depanneren als middenvelder. Killian Sardella behoudt in dat scenario zijn plek als back.

Resten Adrien Trebel en Majeed Ashimeru. Die eerste onderging in oktober een knieoperatie en traint inmiddels voluit met de groep, toch is het zeer de vraag of Anderlecht risico’s zal nemen. Ook Ashimeru zal er Am Kehrweg in principe nog niet bij zijn. De onderhandelingen over een uitleenbeurt met aankoopoptie van ongeveer 2,5 miljoen euro gaan de goeie richting uit, maar tussen het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en Anderlecht is er (nog) geen deal. Het zou al bijzonder snel moeten gaan, wil Kompany komende vrijdag een beroep kunnen doen op Ashimeru.

Volledig scherm © BELGA